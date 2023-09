Pięć rzeczy, które warto wiedzieć 20 września

W Otwocku doszło do kontrowersyjnej interwencji policji wobec opozycyjnej posłanki. W Strasburgu zgłoszono wniosek o "pilną debatę" w sprawie afery wizowej. Z kolei w Górskim Karabachu dochodzi do eskalacji konfliktu pomiędzy Azerbejdżanem i Armenią. Oto pięć rzeczy, które warto dziś wiedzieć.

1. Interwencja policji wobec posłanki Koalicji Obywatelskiej

Posłanka Koalicji Obywatelskiej została siłą doprowadzona do radiowozu przez policjantów i do niego wciągnięta. Incydent, do którego doszło w Otwocku, gdzie odbywało się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego, nagrała kamera TVN24.