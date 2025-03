1. Spotkanie Zełenskiego z brytyjskim premierem i umowa na ponad dwa miliardy funtów

2. Szczyt w Londynie w sprawie Ukrainy

3. Prezydent Ukrainy znów zabrał głos po kłótni w Białym Domu

Nastąpiło to dzień po jego kłótni w Białym Domu z prezydentem Donaldem Trumpem . "Jesteśmy bardzo wdzięczni Stanom Zjednoczonym za całe wsparcie. Jestem wdzięczny prezydentowi Trumpowi, Kongresowi za ich dwupartyjne wsparcie (demokratów i republikanów - red,) i Amerykanom" - napisał prezydent na oficjalnym kanale X. Dodał, że "Ukraińcy zawsze doceniali to wsparcie, szczególnie w ciągu tych trzech lat pełnoskalowej inwazji (Rosji)".

4. Pierwszy komentarz prezydenta Dudy po spotkaniu Zełenski-Trump

Prezydent Andrzej Duda w sobotę po raz pierwszy skomentował piątkową kłótnię Zełenskiego z Trumpem . Przyznał, że "doszło do impasu". Dodał, że jego zdaniem "trzeba wrócić do stołu rozmów".

- Zełenski powinien wrócić do tego stołu i, zachowując spokój, powinien negocjować - dodał prezydent. Pytanie padło podczas briefingu prezydenta na lotnisku przed wylotem do USA. Duda przyleciał w niedzielę rano czasu polskiego do Chicago na spotkanie z Polonią, a potem uda się do Nowego Jorku, gdzie w ONZ będzie przemawiał.