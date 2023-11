Pięć rzeczy, które warto wiedzieć 2 listopada

czytaj dalej

W rezultacie izraelskich ataków we wtorek i środę na obóz uchodźców Dżabalija w Strefie Gazy zginęło co najmniej 195 Palestyńczyków, 777 zostało rannych a ok. 120 jest zaginionych - poinformowało cytowane przez Reutera biuro prasowe Hamasu. Prezydent USA wezwał w środę do "humanitarnej przerwy" w walkach. W tvn24.pl podsumowujemy najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin z Bliskiego Wschodu.