Pięć rzeczy, które warto wiedzieć 2 lipca

We Francji odbył się w sobotę pogrzeb 17-letniego Nahela, którego śmierć w czasie policyjnej interwencji wywołała protesty w kraju. Ulicami Poznania przeszedł 19. Marsz Równości. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zmieniła kwalifikację czynu dotyczącą wypadku na promie na Morzu Bałtyckim. Oto pięć rzeczy, które warto dziś wiedzieć.

1. Pogrzeb 17-latka zastrzelonego przez policję

Tysiące protestujących wyszły w sobotę wieczorem na ulice miast w całej Francji. To kolejna, piąta już noc zamieszek, które wywołało zastrzelenie nastolatka. Specjalne oddziały policyjne zostały skierowane do Lille i Marsylii, gdzie w ciągu dnia doszło już do starć ze służbami mundurowymi.