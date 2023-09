Pięć rzeczy, które warto wiedzieć 16 września

Poznaliśmy numery list wyborczych do nadchodzących wyborów parlamentarnych i nowe szczegóły w aferze wizowej, w którą zamieszani są pracownicy MSZ. Z kolei w Brukseli zapadła decyzja ws. importu ukraińskiego zboża, a także wyroki w związku z zamachami z 2016 roku. Oto pięć rzeczy, które warto dziś wiedzieć.

1. Wylosowano numery list wyborczych

1 - Bezpartyjni Samorządowcy, 2 - Trzecia Droga, 3 - Nowa Lewica, 4 - Prawo i Sprawiedliwość , 5 - Konfederacja, 6 - Koalicja Obywatelska - to numery list komitetów wyborczych w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Losowanie odbyło się w piątek po południu.

W dalszej kolejności wylosowano numery dla list pozostałych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy do Sejmu w więcej niż jednym okręgu. Numer 7 będą miały listy Polska Jest Jedna, 8 - Polska Liberalna-Strajk Przedsiębiorców, 9 - Ruch Dobrobytu i Pokoju, 10 - Normalny Kraj.

2. Afera wizowa w korespondencji z MSZ

TVN24 dotarła do korespondencji między polskim MSZ a Konfederacją Lewiatan w sprawie procesu przyznawania wiz pracowniczych do Polski. MSZ sam zwrócił w jednym z fragmentów pisma uwagę na to, że z USA dotarły informacje o nadużywaniu wydanych przez polskich urzędników dokumentów w Meksyku przez obywateli Gruzji.