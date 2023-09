Pięć rzeczy, które warto wiedzieć 14 września

1. Santos zwolniony

2. PZPN szuka nowego selekcjonera

Ponoć wysoko stoją akcje Michała Probierza, którego Kulesza wcześniej zatrudniał - z sukcesami (między innymi wicemistrzostwo Polski i krajowy puchar) - w Jagiellonii Białystok, a w lipcu 2022 powierzył mu kadrę do lat 21.

Inny poważny kandydat to Maciej Skorża. Zresztą nie pierwszy raz przewija się jego nazwisko. 51-letni szkoleniowiec aktualnie prowadzi japońską ekipę Urawa Red Diamonds, z którą kilka miesięcy temu wygrał rozgrywki Azjatyckiej Ligi Mistrzów.

3. Fitch obniża prognozy dla polskiej gospodarki

Agencja ratingowa Fitch obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski w 2023 roku do 0,4 procent z 0,7 procent, a na 2024 rok do 2,5 procent z 2,8 procent - wynika z najnowszego raportu agencji.

Fitch prognozuje dalsze cięcie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej - do 5,50 procent na koniec bieżącego roku i do 5,0 procent na koniec 2024 roku.

4. Polacy o jakości edukacji za rządów ministra Czarnka

5. Opozycja domaga się dymisji Raua

W kampanii wyborczej sensacją stało się zdjęcie z Nigerii, a na nim tłum ludzi w kolejce do polskiej placówki - i to jest teraz najsłynniejsza ilustracja afery wizowej. W MSZ nie ma już ministra Piotra Wawrzyka, ale opozycja przekonuje , że nie powinno też być ministra Zbigniewa Raua.

Premier Mateusz Morawiecki nie komentuje sprawy wydawania wiz obywatelom Azji i Afryki, choć to on osobiście straszył imigrantami, sugerując, że popełniają przestępstwa i napadają na kobiety. - To jest wielkie niebezpieczeństwo. Gwałty, rabunki, morderstwa. Oni chcą zgotować wam piekło - ostrzegał premier.