Pięć rzeczy, które warto wiedzieć 13 września

W Parlamencie Europejskim debatowano w sprawie przedłużenia zakazu importu ukraińskiego zboża. W internecie trwa poruszenie po publikacji nowego spotu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Z kolei we włoskim Bari reprezentacja Polski wywalczyła awans do finału mistrzostw Europy. Oto pięć rzeczy, które warto dziś wiedzieć.

1. Unijna debata w sprawie zboża

W Parlamencie Europejskim odbyła się debata w sprawie przedłużenia zakazu importu ukraińskiego zboża. - Przeznaczyliśmy znaczne środki i wsparcie, aby zapewnić, by eksport zbóż z Ukrainy był możliwy tam, gdzie jest potrzebny. Zapewniamy wsparcie rolnikom z Unii Europejskiej - przekonywał unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. - Proszę powiedzieć, czy walczy pan o embargo? - zwrócił się do niego Andrzej Halicki z PO.