TO WARTO WIEDZIEĆ Polacy ze złotem, areszt po zabójstwie w Jarosławiu, prezes PiS o Moskalu Kuba Koprzywa |

Polscy siatkarze mistrzami Europy. Relacja Michała Gołębiowskiego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Darek Delmanowicz

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Polacy mistrzami Europy

Polscy siatkarze wygrali z Francją 3:1 (31:29, 25:19, 20:25, 25:16) i sięgnęli po złoty medal mistrzostw Europy. Tym samym obronili tytuł sprzed trzech lat. Zwycięstwo w turnieju oznacza również kwalifikację olimpijską.

Polscy siatkarze mistrzami Europy Źródło zdjęcia: PAP/Darek Delmanowicz

MVP całej imprezy został Wilfredo Leon. W "drużynie marzeń" turnieju poza Leonem z Polaków znaleźli się też Bartłomiej Lemański i Szymon Jakubiszak oraz Jakub Popiwczak. Prowadzący polską reprezentację Nikola Grbić został wybrany najlepszym trenerem.

Areszt po zabójstwie w Jarosławiu

Sąd przychylił się do wniosku o areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo księdza w Jarosławiu. Mężczyzna ma odbywać areszt w warunkach szpitalnych.

Ze względu na stan zdrowia podejrzany nie został doprowadzony na posiedzenie aresztowe sądu. Ihor M. pozostanie w areszcie co najmniej do 23 grudnia 2026 roku.

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Jarosław Kaczyński o Michale Moskalu

Jarosław Kaczyński skomentował w sobotę sprawę Michała Moskala, który w piątek ogłosił, że zawiesza członkostwo w klubie PiS. Nastąpiło to po doniesieniach, że przed złożeniem poprawek do rządowej ustawy o kryptoaktywach Moskal miał konsultować ich zapisy z szefem Zondacrypto Przemysławem Kralem.

Kaczyński zapewniał dziennikarzy, że sprawa jest wyjaśniana. - Nie ma absolutnie żadnych przesłanek, żeby sądzić, że tam było cokolwiek ustalane w sprawie ustawy. To raz, a po drugie, że tam wchodziły w grę jakieś pieniądze. Więc sądzę, że to po prostu jest sprawa, która tak naprawdę została nakręcona przez niechętne nam środki masowego przekazu - przekonywał.

Papież Leon XIV we Francji

Papież Leon XIV kontynuuje wizytę we Francji. W sobotę poleciał z Paryża do Lourdes, gdzie przed Grotą Objawień w sanktuarium modlił się za rządzących Francją.

W niedzielę na błoniach sanktuarium Matki Bożej w Lourdes odprawi mszę oraz spotka się z chorymi, przybywającymi tam z pielgrzymką. W tej miejscowości u podnóża Pirenejów odbędzie się również spotkanie papieża z grupą ofiar pedofilii.

Leon XIV w Lourdes Źródło zdjęcia: PAP/EPA/MAURIZIO BRAMBATTI

"Nieoczekiwane i niepokojące" zachowanie AI

OpenAI przekazała, że latem tego roku agenci AI (boty zdolne do autonomicznego funkcjonowania) próbowali uzyskać informacje od "rządów, uniwersytetów, agencji publicznych i innych instytucji", w tym od amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), Biura Spisów Ludności (Census Bureau) i ministerstwa edukacji.

Boty pracowały nad znalezieniem "wiarygodnych źródeł informacji publicznych". Firma zauważyła jednak, że niektóre boty posunęły się dalej i starały się ominąć zabezpieczenia stron internetowych. Według OpenAI był to przykład na "nieoczekiwane i niepokojące" zachowanie technologii.