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Warto wiedzieć

Porozumienie w sprawie Grenlandii, Karol Nawrocki w USA, sukces polskich siatkarzy

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Grenlandia - Dania - USA. Flaga Grenlandii w Danii
Rosyjski dron Gierań-5 trafiony przez ukraińskiego drona przechwytującego (wideo bez dźwięku)
Źródło wideo: x.com/ZelenskyyUa
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Ida Marie Odgaard
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Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone zawarły umowę z Danią i Grenlandią dotyczącą wyspy. Para prezydencka w Nowym Jorku złożyła hołd zamordowanym w atakach z 11 września. Wołodymyr Zełenski przekazał, że wojskowy kontrwywiad SBU opracował nowy model drona przechwytującego. Zobacz, co jeszcze warto wiedzieć w niedzielę 20 września.

Porozumienie USA, Danii i Grenlandii

Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone zawarły umowę z Danią i Grenlandią, która daje jego państwu "stałą kontrolę nad bezpieczeństwem i wszystkimi innymi potrzebami" wyspy. Zapowiedział natychmiastowe zwiększenie tam obecności wojskowej USA.

Po tym oświadczeniu kancelaria duńskiej premier Mette Frederiksen potwierdziła, że Dania, Grenlandia i USA zamierzają w przyszłym tygodniu - przy okazji Zgromadzenia Ogólnego ONZ - podpisać porozumienie wzmacniające bezpieczeństwo Arktyki i Północnego Atlantyku. Według Frederiksen, umowa uznaje suwerenność i integralność terytorialną Królestwa Danii oraz prawo mieszkańców Grenlandii do samostanowienia.

Karol Nawrocki z wizytą w USA

Prezydent Karol Nawrocki w sobotę w Nowym Jorku złożył hołd zamordowanym w atakach z 11 września. Wraz z pierwszą damą Martą Nawrocką złożyli wieńce pod Drzewem Przetrwania, gruszą Callery'ego, która przetrwała zamachy. Uszkodzone drzewo udało się uratować i przenieść z powrotem do Strefy Zero.

Taki był początek wizyty pary prezydenckiej w USA, która potrwa do środy. W jej ramach polski prezydent weźmie między innymi udział w debacie generalnej 81. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Ukraina opracowała nowy model drona

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał w mediach społecznościowych, że wojskowy kontrwywiad SBU opracował nowy model drona przechwytującego, przeznaczony do zwalczania między innymi nowszych wersji rosyjskich bezzałogowców z napędem odrzutowym.

"Mamy już drugie udane zastosowanie przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy nowego ukraińskiego drona przechwytującego. Żołnierze kontrwywiadu wojskowego SBU trafili w rosyjski odrzutowy dron Gierań-5" - napisał Zełenski.

Polacy w ćwierćfinale mistrzostw Europy w siatkówce

Polscy siatkarze w walce o ćwierćfinał mistrzostw Europy pokonali w Sofii Łotyszy 3:0 (25:17, 25:16, 25:16). Nasza drużyna była o kilka klas lepsza od rywali, dla których awans do tej fazy turnieju to wielki sukces.

Polacy do meczu z Łotwą przystępowali po porażce w ostatnim starciu grupowym z Bułgarią 2:3, które było emocjonalnym spotkaniem przy pełnych trybunach hali w Sofii. Sobotni mecz 1/8 finału rozegrali natomiast przy garstce publiczności.

Podopieczni trenera Nikoli Grbicia, którzy bronią tytułu, w ćwierćfinale zmierzą się z Niemcami.

Reprezentacja Polski przed meczem 1/8 finału mistrzostw Europy siatkarzy z Łotwą
Reprezentacja Polski przed meczem 1/8 finału mistrzostw Europy siatkarzy z Łotwą
Źródło zdjęcia: PAP/Darek Delmanowicz

Cmentarz zaginionych jeńców odnaleziony

Pod kilkumetrową warstwą ziemi i gruzu może spoczywać około 120 Polaków - żołnierzy września 1939 roku i powstańców warszawskich. Zespół profesora Andrzeja Ossowskiego odnalazł w Niemczech na terenie dawnego Stalagu XI A miejsce polskiego cmentarza. Teraz przed naukowcami najtrudniejszy etap - ekshumacje i identyfikacja szczątków.

O tym, że około 50 kilometrów na wschód od Magdeburga, na terenie poligonu wojskowego Altengrabow w niemieckim landzie Saksonia-Anhalt, pod warstwą ziemi znajduje się duży cmentarz jeńców wojennych, wiadomo nie od dziś.

Źródło: PAP, Eurosport, tvn24.pl, tvnwarszawa.pl
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Tagi:
USADaniaGrenlandiaKarol NawrockiPrezydent RPUkrainaWojna w UkrainieDronySiatkówkaSport
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