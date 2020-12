Do końca roku 20 milionów Amerykanów ma być zaszczepionych. "Zielone światło" dla szczepionki

Dystrybucja szczepionek przeciw koronawirusowi firmy Pfizer rozpocznie się w Stanach Zjednoczonych w niedzielę. Partie ruszą z zakładów koncernu w Michigan. W ciągu trzech dni preparat ma dotrzeć do ponad 600 miejsc w całych USA. Do końca roku pierwszą dawkę szczepionki otrzymać ma 20 milionów Amerykanów.

Amerykańska Agencja do spraw Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła w piątek, po rekordowo szybkich badaniach, awaryjne użycie szczepionki firmy Pfizer. Jak tłumaczy portal CNN, przed rozpoczęciem wyczekiwanych szczepień potrzebna jest jeszcze pozytywna rekomendacja amerykańskiego Centrum do spraw Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC). To będzie jednak formalnością.

Bezprecedensowa operacja logistyczna

Pierwsze dostawy szczepionek

Pierwsza partia szczepionek, ponad 6 milionów dawek, trafi w trzecim tygodniu grudnia do 636 miejsc w USA. 145 z nich otrzyma ją w poniedziałek, 425 - we wtorek, a około 50 - w środę. Na początku poszczególne stany będą otrzymywać jedną dostawę tygodniowo. Gubernatorzy o dokładnej liczbie szczepionek informowani będą z tygodniowym wyprzedzeniem.

To na władzach stanowych spoczywa decyzja, kto powinien otrzymać preparat w pierwszej kolejności. Wśród ekspertów panuje konsensus, że powinni to być pracownicy służby zdrowia oraz osoby w domach opieki. Na te drugie przypada około 40 procent wszystkich zgonów na COVID-19 w Stanach Zjednoczonych.

W grudniu - jak planuje amerykańskie ministerstwo zdrowia - zaszczepionych ma zostać 20 milionów Amerykanów. Do końca stycznia liczba ta wzrosnąć ma do 50 milionów, a do końca marca - do 100 milionów. Na wiosnę szczepionka powinna być dostępna dla każdego Amerykanina. Wtedy też znoszone będą główne obostrzenia. Do tego czasu każdemu, niezależnie, czy został zaszczepiony czy nie, w USA zaleca się noszenie maseczek ochronnych oraz zachowywanie dystansu. Szczepionka - jak zauważa AP - chroni przed COVID-19, ale jeszcze nie wiadomo, czy powstrzymuje rozprzestrzenianie się wirusa.