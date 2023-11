Petersburg. Policja szukała "opozycjonistów i zagranicznych agentów". Przerwała promocję wydanej po polsku książki

Promocja książki "Sandarmoch. Dramaturgia znaczeń" Iriny Flige

Irina Flige to badaczka zbrodni stalinowskich i przewodnicząca petersburskiego oddziału Stowarzyszenia Memoriał. Ta organizacja powstała w 1987 r. Od początku zajmuje się badaniem represji politycznych w ZSRR oraz zbrodni stalinowskich, a także obroną praw człowieka we współczesnej Rosji . W 2022 r. organizacja została wyróżniona Pokojową Nagrodą Nobla. W grudniu 2021 r. władze rosyjskie nakazały likwidację Memoriału. Wcześniej organizacji nadano w Rosji status "zagranicznego agenta". Zgodnie z tamtejszym prawem osoby powiązane z "zagranicznymi agentami mają zakaz nauczania w publicznych szkołach i na uczelniach, prowadzenia działalności twórczej ze wsparciem budżetu państwa czy udziału w przetargach organizowanych przez instytucje publicznych.

W czasach stalinowskiego wielkiego terroru (1934-1941) uroczysko w położonym ok. 400 km na północny wschód od Petersburga Sandarmochu było miejscem masowych rozstrzeliwań i pochówków więźniów, mieszkańców Karelii oraz przymusowych przesiedleńców i ofiar operacji narodowościowych (w tym tzw. operacji polskiej). W egzekucjach zginęło ok. sześć tys. osób różnych narodowości i wyznań, w tym co najmniej 240 Polaków. Stowarzyszenie Memoriał organizuje co roku w Sandarmochu uroczystości poświęcone ofiarom staliznizmu.