Szef węgierskiej dyplomacji: Fico ma podobne poglądy na wojnę jak my

Robert Fico, którego partia Kierunek - Słowacka Socjaldemokracja (Smer-SSD) wygrała wybory parlamentarne, ma podobne jak my poglądy na wojnę, migrację i kwestię płci - napisał w reakcji na wyniki wyborów parlamentarnych na Słowacji minister spraw zagranicznych i handlu Węgier Peter Szijjarto.

"Zgadnijcie, kto wrócił!"

Robert Fico zapowiedział koniec pomocy wojskowej dla Ukrainy

Lider Smer przypomniał, że jego rząd organizował referendum o wejściu do Unii Europejskiej, wprowadził kraj do strefy Schengen oraz przyjął euro. Pytany przez dziennikarzy, czy jego zwycięstwo oznacza również zwycięstwo Władimira Putina, odpowiedział, że fakt, że ma inne zdanie, nie oznacza, że stoi po stronie Rosji. - To nie znaczy, że nie będę krytykować Unii Europejskiej i zmienię swoją opinię na temat wojny na Ukrainie - mówił.