"Władze tureckie potwierdziły, że nie ma zmian w oficjalnej polityce migracyjnej. Oczekujemy, że tak pozostanie"

Rzecznik Komisji Europejskiej do spraw zagranicznych Peter Stano powiedział w piątek, że Turcja oficjalnie nie ogłosiła zmiany w polityce wobec uchodźców. Unia Europejska oczekuje, że Ankara dotrzyma podjętych zobowiązań w sprawie kontroli napływu migrantów do Unii - dodał.

Reuters powołał się w piątek na wysokiego urzędnika tureckiego, który miał powiedzieć, że Turcja nie będzie już powstrzymywać syryjskich uchodźców przed dotarciem do Europy po tym, jak 33 żołnierzy tureckich zginęło w czwartek w nalocie sił syryjskiego rządu w położonej na północnym zachodzie Syrii prowincji Idlib. W Turcji w obozach przebywa około 3,7 miliona syryjskich uchodźców.

- Strona turecka nie ogłosiła żadnych oficjalnych informacji o jakichkolwiek zmianach w polityce, co do osób ubiegających się o azyl, uchodźców lub migrantów - podkreślił rzecznik Komisji Europejskiej do spraw zagranicznych Peter Stano. - Władze tureckie oficjalnie potwierdziły, że nie ma zmian w oficjalnej polityce migracyjnej. Oczekujemy, że tak pozostanie - dodał.