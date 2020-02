Wnuk królowej Elżbiety rozstaje się z żoną. "Doszli do wniosku, że będzie to najlepsze rozwiązanie"

Najstarszy wnuk brytyjskiej królowej Elżbiety II Peter Phillips i jego żona Autumn po 12 latach małżeństwa zdecydowali się rozstać. - Doszli do wniosku, że będzie to najlepsze rozwiązanie dla dwójki ich dzieci i ich dalszej przyjaźni - powiedział rzecznik pary.

Peter Phillips, syn księżniczki Anny i 15. osoba w kolejce do brytyjskiego tronu, poznał Kanadyjkę Autumn w 2003 roku podczas wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Kanady w Montrealu. Para pobrała się w 2008 roku na zamku w Windsorze. Mają dwoje dzieci - dziewięcioletnią Savannah i siedmioletnią Islę.

- Doszli do wniosku, że będzie to najlepsze rozwiązanie dla ich dwójki dzieci i ich dalszej przyjaźni - powiedział cytowany przez agencję Reutera rzecznik Petera Phillipsa i jego żony. - Decyzja o rozwodzie i podzieleniu opieki nad dziećmi zapadła po wielu miesiącach dyskusji i choć smutna, jest to decyzja polubowna. Priorytetem dla pary pozostanie wychowywanie ich wspaniałych córek - dodał.