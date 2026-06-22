Świat Peter Magyar zapowiada odsunięcie prezydenta Węgier od władzy. "Rozpoczniemy procedurę" Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Magyar do prezydenta: czas odejść, póki jest to możliwe Źródło wideo: TVN24, Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Boglarka Bodnar

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W Budapeszcie trwa spór nowego premiera Węgier z prezydentem Tamasem Sulyokem. W niedzielę Magyar zapowiedział, że jego rząd rozpocznie procedurę usunięcia Sulyoka z urzędu.

Odwołają prezydenta Węgier? To możliwe

W poniedziałek, podczas nadzwyczajnego wystąpienia w parlamencie, Magyar potwierdził, że złoży w tym celu projekt nowelizacji konstytucji. - Rozpoczniemy procedurę zakończenia kadencji obecnego prezydenta - powiedział. - Wybierzemy nowego prezydenta, który przywróci powagę urzędu - mówił.

Zgodnie z konstytucją prezydent Węgier mianowany jest przez parlament. Może zostać odwołany ze stanowiska, gdy nie przestrzega ustawy zasadniczej, celowo narusza prawa związane z pełnieniem urzędu lub popełnił przestępstwo pospolite.

Magyar zapowiada zmianę konstytucji, referendum i walkę z korupcją

Magyar zapowiedział również, że jesienią jego rząd rozpocznie "szeroko zakrojoną reformę konstytucyjną", która "zostanie zatwierdzona przez referendum".

W przemówieniu węgierski premier ogłosił, że jego rząd podejmie szeroko zakrojone działania gospodarcze, polityczne i prawne w celu uwolnienia Węgier od korupcji. Ma w tym celu powstać Biura Ochrony i Odzyskiwania Majątku Narodowego.

Zgodnie z niedzielną zapowiedzią likwidacji "marionetek Orbana", Magyar przedstawił również usunięcie Petera Polta z urzędu przewodniczącego Trybunału Konstytucyjnego.

Konflikt premiera z prezydentem Węgier

Peter Magyar wielokrotnie wzywał do rezygnacji zarówno prezydenta Tamasa Sulyoka, jak i między innymi prezesów Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego Węgier, nazywając ich "marionetkami Orbana".

Wyznaczony przez Magyara termin na dobrowolną rezygnację ze stanowisk upłynął 31 maja. Prezydent, odrzucając apele Magyara, twierdził, że próby usunięcia go z urzędu zagrażają praworządności i porządkowi konstytucyjnemu Węgier.

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