Świat

Termin ultimatum minął, prezydent nie zrezygnował. Ruch Magyara

pap_20260512_1YD
Magyar do prezydenta: czas odejść, póki jest to możliwe
Źródło wideo: TVN24, Reuters
Źródło zdj. gł.: Szilard Koszticsak/MTI/PAP/EPA
Premier Peter Magyar zapowiedział, że jeśli prezydent Węgier Tamas Sulyok nie zrezygnuje ze stanowiska, partia Tisza znowelizuje konstytucję. O północy minął termin wyznaczony przez szefa węgierskiego rządu na dobrowolne ustąpienie prezydenta z urzędu.

Premier Węgier spotkał się w poniedziałek z prezydentem Sulyokiem. Komentując przebieg rozmów, Magyar zauważył, że konstytucja oferuje kilka możliwości odwołania prezydenta, ale "w interesie ochrony urzędu prezydenta i jego reputacji" Tisza wybierze alternatywę i zmieni ustawę zasadniczą.

Peter Magyar i Tamas Sulyok podczas uroczystości wręczenia nominacji ministrom rządu (12.05.2026)
Peter Magyar i Tamas Sulyok podczas uroczystości wręczenia nominacji ministrom rządu (12.05.2026)
Źródło zdjęcia: Szilard Koszticsak/MTI/PAP/EPA

- W interesie Węgier leży, aby instytucja prezydenta republiki odzyskała swoją reputację, która została nadszarpnięta milczeniem, biernością i niedopuszczalnymi decyzjami w ostatnich latach - zaznaczył Magyar.

- Powiedziałem prezydentowi, że jeśli nie zrezygnuje dobrowolnie, poinformuję dziś grupę (parlamentarną) Tiszy o jego decyzji i niezwłocznie wdrożymy niezbędne procedury - dodał szef rządu.

Magyar zapowiedział, że proponowane zmiany konstytucyjne dotyczą wszystkich urzędników, o których dymisję apelował, w tym prezesów Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego.

W niedzielę Sulyok odrzucił wezwanie Magyara do dymisji. W nagraniu zamieszczonym na Facebooku mówił, że "godność urzędu głowy państwa wymaga od niego niezłomnego trwania". - Poszanowanie prawa wymaga niezłomności, lojalności wobec ojczyzny i szacunku dla narodu. Moja przysięga wiąże mnie w równym stopniu z całym węgierskim narodem politycznym, zarówno z większością, jak i mniejszością - powiedział.

Premier kontra prezydent

Magyar wezwał prezydenta do rezygnacji już w noc wyborczą 12 kwietnia, a następnie wielokrotnie zapowiadał, że jeśli Sulyok, którego nazywał "marionetką Orbana", nie zrezygnuje sam, zostanie usunięty z urzędu. Wyznaczył też termin ultimatum - "marionetki Orbana", jak nazwał część urzędników, w tym prezydenta, dostały czas do 31 maja, aby dobrowolnie ustąpić ze stanowisk.

Kadencja Sulyoka - wybranego głosami deputowanych partii Fideszu byłego premiera Viktora Orbana - trwa do marca 2029 roku.

Zgodnie z węgierską konstytucją prezydent może zostać odwołany ze stanowiska, gdy nie przestrzega ustawy zasadniczej, celowo narusza prawa związane z pełnieniem urzędu lub popełnił przestępstwo pospolite.

Proces odwołania głowy państwa wymaga zatwierdzenia przez co najmniej dwie trzecie deputowanych w Zgromadzeniu Narodowym. Partia Tisza Petera Magyara posiada taką większość w obecnej kadencji parlamentu. Ostateczna decyzja należy jednak do 15-osobowego Trybunału Konstytucyjnego, w którym sędziów mianowała poprzednia większość parlamentarna, kierowana przez Orbana.

Źródło: PAP


WęgryPeter MagyarTamas Sulyok
Kuba Koprzywa
