Świat Peter Magyar spotka się z Wołodymyrem Zełenskim. "Za zamkniętymi drzwiami" Oprac. Kuba Koprzywa |

Zełenski o akcesji Ukrainy do UE: mamy nadzieję, że premier Węgier i rząd Polski będą popierać ten proces Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Albert Zawada, MICK TSIKAS/PAP

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"W piątek rano po raz pierwszy rozpocznę oficjalne spotkanie z prezydentem Ukrainy za zamkniętymi drzwiami" - poinformował we wpisie na Facebooku węgierski premier Peter Magyar. Dodał, że w ramach szczytu UE w Brukseli przeprowadzi też rozmowy z premierami państw Grupy Wyszehradzkiej (Polski, Czech i Słowacji - red.).

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Peter Magyar spotka się z Wołodymyrem Zełenskim. Media o przełomie

Od czasu zmiany rządu na Węgrzech temat spotkania Magyara z Zełenskim pojawiał się kilkakrotnie. Obie strony wykazywały też zainteresowanie rozmowami.

Przełom - zauważył w środę portal Telex - nastąpił w poniedziałek, wraz z przyjęciem przez Ukrainę ustawy rozszerzającej prawa edukacyjne mniejszości węgierskiej zamieszkującej ten kraj.

Kwestia węgierskiej mniejszości na ukraińskim Zakarpaciu od lat była głównym tematem spornym w relacjach władz w Budapeszcie i Kijowie. Od czasu objęcia władzy przez rząd Magyara w maju tego roku powołano specjalną węgiersko-ukraińską komisję, która miała rozwiązać problemy Węgrów na Ukrainie.

Komentując przyjęcie przez Kijów ustawy o edukacji w językach mniejszości, Magyar napisał w poniedziałek na Facebooku, że "dziękuje wszystkim, którzy wzięli udział w tych ważnych i zakończonych sukcesem negocjacjach".