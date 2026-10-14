Peter Magyar spotka się z Wołodymyrem Zełenskim. "Za zamkniętymi drzwiami"
"W piątek rano po raz pierwszy rozpocznę oficjalne spotkanie z prezydentem Ukrainy za zamkniętymi drzwiami" - poinformował we wpisie na Facebooku węgierski premier Peter Magyar. Dodał, że w ramach szczytu UE w Brukseli przeprowadzi też rozmowy z premierami państw Grupy Wyszehradzkiej (Polski, Czech i Słowacji - red.).
Peter Magyar spotka się z Wołodymyrem Zełenskim. Media o przełomie
Od czasu zmiany rządu na Węgrzech temat spotkania Magyara z Zełenskim pojawiał się kilkakrotnie. Obie strony wykazywały też zainteresowanie rozmowami.
Przełom - zauważył w środę portal Telex - nastąpił w poniedziałek, wraz z przyjęciem przez Ukrainę ustawy rozszerzającej prawa edukacyjne mniejszości węgierskiej zamieszkującej ten kraj.
Kwestia węgierskiej mniejszości na ukraińskim Zakarpaciu od lat była głównym tematem spornym w relacjach władz w Budapeszcie i Kijowie. Od czasu objęcia władzy przez rząd Magyara w maju tego roku powołano specjalną węgiersko-ukraińską komisję, która miała rozwiązać problemy Węgrów na Ukrainie.
Komentując przyjęcie przez Kijów ustawy o edukacji w językach mniejszości, Magyar napisał w poniedziałek na Facebooku, że "dziękuje wszystkim, którzy wzięli udział w tych ważnych i zakończonych sukcesem negocjacjach".