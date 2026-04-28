Świat

Szijjarto wiceprzewodniczącym parlamentu? Jest reakcja Magyara

Peter Szijjarto
Siemoniak: te nagrania z telefonów Ławrowa i Szijjarto odegrały ogromną rolę
Peter Magyar odmówił poparcia kandydatury ustępującego ministra spraw zagranicznych Petera Szijjarto na stanowisko wiceszefa parlamentu. Na krótko przed kwietniowymi wyborami ujawniono, że szef węgierskiej dyplomacji regularnie relacjonował Kremlowi spotkania Unii Europejskiej.

"Tisza nie poprze nominacji Petera Szijjarto, który zdradził interesy Węgier, na wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Narodowego. Oczekujemy, że Fidesz przedstawi nowego kandydata"- napisał we wtorek na X Peter Magyar, lider partii Tisza i przyszły premier kraju.

Fidesz odpowiada Magyarowi

Komentując decyzję Magyara, lider parlamentarnej frakcji Fideszu Gergely Gulyas ocenił, że ugrupowanie przyszłego premiera wnosi do polityki "małostkowość". Przekonywał, że Szijjarto był dobrym kandydatem, ponieważ przez 12 lat kierował Ministerstwem Spraw Zagranicznych, ma bogate doświadczenie w dyplomacji i jest wieloletnim uczestnikiem węgierskiego życia publicznego. Dodał jednak, że do wyboru wiceprzewodniczącego potrzebna jest większość głosów, więc Fidesz mianował inną kandydatkę - Eszter Vitalyos.

Magyar zaproponował wcześniej, by urząd przewodniczącej Zgromadzenia Narodowego objęła wiceprzewodnicząca Tiszy Agnes Forsthoffer. Stanowiska wiceprzewodniczących otrzymały Fidesz i skrajnie prawicowa partia Mi Hazank, która wskazała na tę funkcję Dorę Duro.

"Niezwykle niepokojące". KE chce wyjaśnień od Węgier "w trybie pilnym"

Nowe doniesienia o Szijjarto. Sikorski: to niestety okazało się prawdą

Nagrania Szijjarto i wybory parlamentarne na Węgrzech

Kilka portali śledczych opublikowało przed kwietniowymi wyborami zapisy rozmów ministra Szijjarto z przedstawicielami rosyjskich władz: szefem dyplomacji Siergiejem Ławrowem oraz wiceministrem energii Pawłem Sorokinem. Szijjarto uzgadniał w rozmowach starania na rzecz usunięcia z listy sankcyjnej UE wskazanych przez Kreml obywateli Rosji oraz formy sprzeciwu wobec sankcji nakładanych przez Unię na Rosję.

Wcześniej amerykański dziennik "Washington Post" ujawnił, że Szijjarto regularnie przekazywał Ławrowowi relacje na żywo ze spotkań UE.

"Gorąca linia" z Kremlem. Rozmowy "gęste od wrażliwych informacji"

Wybory parlamentarne na Węgrzech 12 kwietnia wygrała opozycyjna TISZA, zdobywając 141 mandatów w 199-osobowym Zgromadzeniu Narodowym. Wynik ten daje partii większość konstytucyjną. Nowy rząd zostanie zaprzysiężony 9 maja.

"Andrzejowi powiedzieli, że przewożą go do innego więzienia". Wypuścili Poczobuta
Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Mikołaj Stępień
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica