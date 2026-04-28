Świat Szijjarto wiceprzewodniczącym parlamentu? Jest reakcja Magyara Oprac. Mikołaj Stępień |

Siemoniak: te nagrania z telefonów Ławrowa i Szijjarto odegrały ogromną rolę

"Tisza nie poprze nominacji Petera Szijjarto, który zdradził interesy Węgier, na wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Narodowego. Oczekujemy, że Fidesz przedstawi nowego kandydata"- napisał we wtorek na X Peter Magyar, lider partii Tisza i przyszły premier kraju.

TISZA will not support the nomination of @FM_Szijjarto, who has betrayed Hungarian interests, for Deputy Speaker of the National Assembly. We expect Fidesz to put forward a new candidate. — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) April 28, 2026 Rozwiń

Fidesz odpowiada Magyarowi

Komentując decyzję Magyara, lider parlamentarnej frakcji Fideszu Gergely Gulyas ocenił, że ugrupowanie przyszłego premiera wnosi do polityki "małostkowość". Przekonywał, że Szijjarto był dobrym kandydatem, ponieważ przez 12 lat kierował Ministerstwem Spraw Zagranicznych, ma bogate doświadczenie w dyplomacji i jest wieloletnim uczestnikiem węgierskiego życia publicznego. Dodał jednak, że do wyboru wiceprzewodniczącego potrzebna jest większość głosów, więc Fidesz mianował inną kandydatkę - Eszter Vitalyos.

Magyar zaproponował wcześniej, by urząd przewodniczącej Zgromadzenia Narodowego objęła wiceprzewodnicząca Tiszy Agnes Forsthoffer. Stanowiska wiceprzewodniczących otrzymały Fidesz i skrajnie prawicowa partia Mi Hazank, która wskazała na tę funkcję Dorę Duro.

Nagrania Szijjarto i wybory parlamentarne na Węgrzech

Kilka portali śledczych opublikowało przed kwietniowymi wyborami zapisy rozmów ministra Szijjarto z przedstawicielami rosyjskich władz: szefem dyplomacji Siergiejem Ławrowem oraz wiceministrem energii Pawłem Sorokinem. Szijjarto uzgadniał w rozmowach starania na rzecz usunięcia z listy sankcyjnej UE wskazanych przez Kreml obywateli Rosji oraz formy sprzeciwu wobec sankcji nakładanych przez Unię na Rosję.

Wcześniej amerykański dziennik "Washington Post" ujawnił, że Szijjarto regularnie przekazywał Ławrowowi relacje na żywo ze spotkań UE.

Wybory parlamentarne na Węgrzech 12 kwietnia wygrała opozycyjna TISZA, zdobywając 141 mandatów w 199-osobowym Zgromadzeniu Narodowym. Wynik ten daje partii większość konstytucyjną. Nowy rząd zostanie zaprzysiężony 9 maja.

