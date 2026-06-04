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Świat

Peter Magyar ogłosił porozumienie z Ukrainą w sprawie węgierskiej mniejszości

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Peter Magyar
Magyar w Gdańsku: to ogromny przywilej i prawdziwa przyjemność, że mogę tu z wami być
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/LUDOVIC MARIN / POOL
Węgry osiągnęły kompleksowe porozumienie z Ukrainą w sprawie mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu - poinformował premier Peter Magyar. Dotyczy ono między innymi praw językowych i politycznych. Magyar wypowiedział się też na temat negocjacji akcesyjnych pomiędzy Ukrainą a Unią Europejską.

- Porozumienie jest wynikiem kilku tygodni intensywnych węgiersko-ukraińskich negocjacji na szczeblu ekspertów, w których uczestniczyły również organizacje społeczności węgierskiej na Zakarpaciu oraz kościoły - oświadczył węgierski premier w nagraniu na Facebooku.

Peter Magyar ogłosił porozumienie z Ukrainą
Peter Magyar ogłosił porozumienie z Ukrainą
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/LUDOVIC MARIN / POOL

- Z wielką przyjemnością mogę ogłosić, że rząd ukraiński zobowiązał się do wdrożenia wynegocjowanych środków do swojego systemu prawnego w najbliższej przyszłości, dzięki czemu nasi zakarpaccy rodacy będą mieli znacznie szersze prawa edukacyjne, kulturalne, językowe i polityczne niż dotychczas - dodał Magyar.

Premier powiedział, że jego rząd w ciągu trzech tygodni osiągnął w tej kwestii więcej niż gabinet Viktora Orbana przez dziesięć lat.

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Peter Magyar o akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej

Magyar zaznaczył, że porozumienie może przyczynić się do wyrażenia przez Budapeszt zgody na otwarcie pierwszego klastra negocjacyjnego, chociaż "Węgry nadal nie popierają przyspieszenia (przez Unię Europejską) negocjacji akcesyjnych" z Ukrainą.

- Jeśli Ukrainie uda się zamknąć wszystkie 33 rozdziały akcesyjne w ciągu 10-15 lat, nasz kraj przeprowadzi prawnie wiążące referendum w tej sprawie - zapewnił szef węgierskiego rządu.

Mniejszość węgierska na Zakarpaciu w Ukrainie

Minister spraw zagranicznych Węgier Anita Orban ogłosiła w połowie maja rozpoczęcie węgiersko-ukraińskich konsultacji eksperckich na temat uregulowania praw społeczności węgierskiej na Zakarpaciu, gdzie żyje ponad 100-tysięczna mniejszość węgierska.

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Pod koniec kwietnia Magyar wezwał, by "Ukraina zniosła ograniczenia, które istnieją od ponad dekady, a Węgrzy z Zakarpacia odzyskali wszystkie swoje prawa kulturalne, językowe, administracyjne oraz w zakresie szkolnictwa wyższego i ponownie stali się równoprawnymi, szanowanymi obywatelami Ukrainy".

Szef węgierskiego rządu wymienił między innymi wymóg zdawania matur jedynie w języku ukraińskim czy konieczność posługiwania się ukraińskim w administracji publicznej czy sądach jako sprawy do uregulowania. "Zachęcam ukraińskie władze do podjęcia odważnych kroków w kierunku wartości europejskich oraz prawdziwej wolności i równości w powyższych obszarach" - zaznaczył wówczas.

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Źródło: PAP
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Tagi:
WęgryPeter MagyarUkrainaUnia Europejska
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
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