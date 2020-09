"Dotknęła miny, która eksplodowała". Konstruktor przyznał się do morderstwa dziennikarki

Skazany na dożywocie za zabójstwo szwedzkiej dziennikarki duński konstruktor Peter Madsen przyznał się do zamordowania kobiety w sierpniu 2017 roku. Wcześniej mężczyzna zmieniał zeznania, zaprzeczając jakoby popełnił morderstwo, a jedynie rozczłonkował i pozbył się ciała kobiety, która miała zginąć w wyniku wypadku na łodzi podwodnej.

Madsen przebywa obecnie w kopenhaskim więzieniu, gdzie odsiaduje karę dożywocia, na jaką został skazany wiosną 2018 roku. Duńczyk w sądzie nie przyznał się do zabójstwa Szwedki Kim Wall, a jedynie do rozczłonkowania ciała dziennikarki i wyrzucenia jego części za burtę. Sąd uznał, że jest on winien zarówno morderstwa, zbezczeszczenia zwłok oraz przestępstwa na tle seksualnym. W jego komputerze znaleziono materiały pornograficzne z przemocą.