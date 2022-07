Peter Brook nie żyje. Znany brytyjski reżyser teatralny zasłynął innowacyjnymi adaptacjami dzieł Szekspira

Peter Brook, jeden z najwybitniejszych reżyserów teatralnych, ale także reżyser operowy i filmowy, zmarł w wieku 97 lat. "Doprowadził do perfekcji sztukę wystawiania potężnych dramatów w nietypowych miejscach" - napisała agencja Reuters. Artysta był znany przede wszystkim z przełomowych adaptacji dzieł Williama Szekspira dla Royal Shakespeare Company, zwłaszcza "Snu Nocy Letniej" z lat 70.

Laureat licznych nagród teatralnych i telewizyjnych

W 1964 r. wyreżyserował pierwszą anglojęzyczną wersję sztuki "Marat/Sade", która w następnym roku została przeniesiona na Broadway i zdobyła Tony Award za najlepszą sztukę, a także przyniosła Brookowi tytuł najlepszego reżysera. On i Jean-Claude Carrière nawiązali współpracę przy adaptacji indyjskiego poematu epickiego "Mahabharata" - po raz pierwszy został on wystawiony na scenie w 1985 r.

"Doprowadził do perfekcji sztukę wystawiania potężnych dramatów w kuriozalnych miejscach"

Na początku lat 70. reżyser przeniósł się do Paryża, gdzie utworzył Międzynarodowy Ośrodek Poszukiwań Teatralnych, a w 1974 r. zaadaptował opuszczony paryski Théâtre des Bouffes du Nord. "Wiele z jego produkcji było sławnych z powodu pozbawiania teatru zbędnych elementów i destylowania dramatu do jego esencji, prezentowanych czystym okiem i z eleganckim dotykiem" - napisał "The Guardian".