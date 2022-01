Peter Bogdanovich nie żyje. Amerykański reżyser, scenarzysta i aktor zmarł w wieku 82 lat

Znany z roli psychoterapeuty w serialu "Rodzina Soprano"

Bogdanovich: film, który robisz, nie może być życiem lub śmiercią

Amerykański filmowiec pisał także książki, w tym „Who the Devil Made It: Conversations With Legendary Directors”, "Who The Hell's in It: Portraits and Conversations", zawierającą 26 profili artystów i wywiadów oraz monografie o Orsonie Wellesie, Howardzie Hawksie i Alfredzie Hitchcocku.