Ukradli ze sklepu ponad 200 markowych butów, ale tylko na prawą stopę

Pod miejscowością Mladenovac w Serbii doszło do strzelaniny, w której zginęło co najmniej osiem osób, a 14 zostało rannych. Podejrzany został w wyniku obławy ujęty przez służby. Agencja Tanjug stwierdziła, że sprawca nocnego ataku mógł nie działać w pojedynkę. To już trzecia tego rodzaju zbrodnia w Serbii w ostatnim okresie.