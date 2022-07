Problemy z wejściem do Machu Picchu. Turyści bez biletów protestują 

W związku z odmową wejścia do Machu Picchu około pół tysiąca turystów organizuje od poniedziałku protesty w peruwiańskim mieście Cuzco. Wśród manifestantów, którzy nie mogą nabyć biletów, są zarówno przybysze z zagranicy, jak i urlopowicze z rozmaitych zakątków Peru. Tymczasem według peruwiańskiego resortu kultury terminy na zwiedzanie zabytkowego miasta Inków są zapełnione aż do połowy sierpnia.

Protestujący, z którymi rozmawiało peruwiańskie radio RPP Noticias, odmawiają opuszczenia terenu przylegającego do Machu Picchu, twierdząc, że zostali pozbawieni okazji do zwiedzenia głównego celu ich wizyty w rejonie miasta Cuzco.

Protest turystów, którzy nie mogą dostać się do Machu Picchu

Na przyniesionych na manifestację transparentach napisane było między innymi: "Gdzie podziało się 1000 wejściówek?", "Machu Picchu należy do wszystkich, a nie do monopolu. Dosyć korupcji!", "Turyści nie przybywają do Peru za sprawą ministerstwa kultury".