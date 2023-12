Święty Mikołaj zatrzymał handlarzy narkotyków. Jeden z nich to "Grinch"

W nalocie peruwiańskiej policji na kryjówkę handlarzy narkotyków wziął udział funkcjonariusz przebrany za Świętego Mikołaja. Na nagraniu widać go najpierw na odprawie, potem w czasie akcji i aresztowań. Z kolei jeden z zatrzymanych handlarzy nazywany jest przez policjantów "Grinchem".

Jak donosi południowoamerykański serwis newsowy Infobae, do zdarzenia doszło "kilka dni przed Bożym Narodzeniem" w mieście Huaral położonym niedaleko stolicy Peru, Limy. Na udostępnionym przez Reuters nagraniu widać mężczyznę przebranego za Świętego Mikołaja, który uderza młotem w drzwi wejściowe na parterze budynku. Infobae podaje, że był to funkcjonariusz działający pod przykrywką "wykorzystującą świąteczny kontekst". Za nim na nagraniu pojawiają się inni mężczyźni - policjanci wchodzący do środka po drabinie.