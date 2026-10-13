Świat Prezydentka zaostrza dyscyplinę w szkołach. Zakaz makijażu i farbowania włosów Oprac. Maciej Wacławik |

Peru. Protesty w Limie przeciwko Keiko Fujimori Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: GUADALUPE PARDO/EPA/PAP

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- Kilka tygodni temu uczestniczyłam w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, gdzie mówiłam o znaczeniu przywrócenia porządku. Nie chodzi wyłącznie o porządek na ulicach. Musi on również powrócić do naszych szkół i sal lekcyjnych - stwierdziła Fujimori w Chaclacayo, około 30 kilometrów na wschód od stolicy kraju, Limy. Podczas wystąpienia towarzyszył jej między innymi minister edukacji Jose Antonio Chang.

Keiko Fujimori Źródło zdjęcia: GUADALUPE PARDO/EPA/PAP

Prawicowa prezydentka zapowiedziała zaostrzenie systemu kar dla uczniów publicznych placówek oświatowych, włącznie z możliwością wydalenia ze szkoły. Oceniła, że zmiany sprawią, iż nauczyciele będą darzeni większym szacunkiem.

- Nie będziemy zakłócać spokoju zdecydowanej większości uczniów, którzy przychodzą tu, by się uczyć i zdobywać wykształcenie, z powodu garstki rozwydrzonych. Dlatego ponownie wprowadzimy kary w postaci wydalenia ze szkoły. Najbardziej niezdyscyplinowani nie będą siedzieć w klasach - powiedziała. Wezwała przy tym uczniów do informowania nauczycieli o przypadkach prześladowań ze strony szkolnych kolegów. - Nie pozwolimy na zastraszanie, przemoc ani napaści seksualne - podkreśliła.

Koniec z makijażem i farbowaniem włosów

Fujimori wyjaśniła, że nowe przepisy zawierają wytyczne dotyczące higieny i wyglądu. Zgodnie z nowymi zasadami chłopcy będą musieli mieć krótko przystrzyżone włosy, a dziewczęta nie będą mogły farbować włosów i malować się.

Prezydentce Peru wtórował szef resortu edukacji. - Nie będą dozwolone makijaże, malowane paznokcie ani nadmiernie długie lub farbowane włosy - powiedział, dodając, że rząd określi także właściwą długość spódnic dla uczennic. Minister powiedział, że zapowiadane wytyczne zostaną wprowadzone we wszystkich szkołach publicznych, natomiast placówki prywatne będą mogły opracować własne reguły.

Fujimori, która objęła stanowisko prezydentki Peru w lipcu bieżącego roku, jest córką byłego szefa państwa Alberto Fujimoriego. Rządził on krajem w latach 1990-2000 i zmarł w 2024 roku, a wiele spośród ostatnich lat życia spędził w więzieniu, skazany za masakry cywilów i inne zbrodnie przeciw ludzkości.

Redagowała AZ