Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Prezydentka zaostrza dyscyplinę w szkołach. Zakaz makijażu i farbowania włosów

|
Keiko Fujimori
Peru. Protesty w Limie przeciwko Keiko Fujimori
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: GUADALUPE PARDO/EPA/PAP
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Porządek nie tylko na ulicach, ale i w szkołach - prezydentka Peru Keiko Fujimori zapowiedziała w poniedziałek zaostrzenie dyscypliny w publicznych placówkach. Wśród nowych wytycznych są: zakaz malowania się, farbowania włosów i używania telefonów w klasach.

- Kilka tygodni temu uczestniczyłam w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, gdzie mówiłam o znaczeniu przywrócenia porządku. Nie chodzi wyłącznie o porządek na ulicach. Musi on również powrócić do naszych szkół i sal lekcyjnych - stwierdziła Fujimori w Chaclacayo, około 30 kilometrów na wschód od stolicy kraju, Limy. Podczas wystąpienia towarzyszył jej między innymi minister edukacji Jose Antonio Chang.

Keiko Fujimori
Keiko Fujimori
Źródło zdjęcia: GUADALUPE PARDO/EPA/PAP

Prawicowa prezydentka zapowiedziała zaostrzenie systemu kar dla uczniów publicznych placówek oświatowych, włącznie z możliwością wydalenia ze szkoły. Oceniła, że zmiany sprawią, iż nauczyciele będą darzeni większym szacunkiem.

- Nie będziemy zakłócać spokoju zdecydowanej większości uczniów, którzy przychodzą tu, by się uczyć i zdobywać wykształcenie, z powodu garstki rozwydrzonych. Dlatego ponownie wprowadzimy kary w postaci wydalenia ze szkoły. Najbardziej niezdyscyplinowani nie będą siedzieć w klasach - powiedziała. Wezwała przy tym uczniów do informowania nauczycieli o przypadkach prześladowań ze strony szkolnych kolegów. - Nie pozwolimy na zastraszanie, przemoc ani napaści seksualne - podkreśliła.

Koniec z makijażem i farbowaniem włosów

Fujimori wyjaśniła, że nowe przepisy zawierają wytyczne dotyczące higieny i wyglądu. Zgodnie z nowymi zasadami chłopcy będą musieli mieć krótko przystrzyżone włosy, a dziewczęta nie będą mogły farbować włosów i malować się.

Prezydentce Peru wtórował szef resortu edukacji. - Nie będą dozwolone makijaże, malowane paznokcie ani nadmiernie długie lub farbowane włosy - powiedział, dodając, że rząd określi także właściwą długość spódnic dla uczennic. Minister powiedział, że zapowiadane wytyczne zostaną wprowadzone we wszystkich szkołach publicznych, natomiast placówki prywatne będą mogły opracować własne reguły.

Fujimori, która objęła stanowisko prezydentki Peru w lipcu bieżącego roku, jest córką byłego szefa państwa Alberto Fujimoriego. Rządził on krajem w latach 1990-2000 i zmarł w 2024 roku, a wiele spośród ostatnich lat życia spędził w więzieniu, skazany za masakry cywilów i inne zbrodnie przeciw ludzkości.

Redagowała AZ

Źródło: PAP, Andina, RPP Noticias
Udostępnij:
Tagi:
PeruKeiko FujimoriSzkołaMłodzieżTelefonia komórkowa
Czytaj także:
58-latek podejrzany o śmierć żony
Śmiertelny cios nożem w trakcie awantury domowej. Mąż w areszcie
Wrocław
Ataki na lotnisko w Arabii Saudyjskiej. Na tych nagraniach?
FAŁSZ"Port lotniczy w Rijadzie ponownie uległ atakowi z powietrza". Co widać na nagraniach
Zuzanna Karczewska
Łazik Perseverance na Marsie
To może być najcenniejsza próbka z Marsa. Nie mogą jej ściągnąć na Ziemię
METEO
Straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Pożar przy ulicy Wandy w Słupsku. Nie żyje 92-latka
Trójmiasto
Policja przed siedzibą szkoły przy u. Mińskiej w Warszawie
Miał nawoływać do zabójstwa Tuska i Czarzastego. Tłumaczy się, ma zarzuty
Poznań
Przechodził przez balkony na dziesiątym piętrze, by uniknąć zatrzymania (zdjęcie ilustracyjne)
Przechodził przez balkony na 10. piętrze. Chciał uniknąć zatrzymania
WARSZAWA
Mężczyzna dryfował na betonowej budowli na Odrze
Utknął na betonowej konstrukcji na rzece. Dwie godziny wołał o pomoc
Wrocław
Wojskowy dron (zdjęcie ilustracyjne)
Atak dronów na statki. "Rosja chce trzymać świat jako zakładnika"
Świat
Sąd Apelacyjny zadecydował o ponownym przesłuchaniu biegłych (zdj. ilustracyjne)
Z konta sądu rejonowego zniknęły setki tysięcy złotych
Kujawsko-Pomorskie
Siedziba Trybunału Konstytucyjnego
Nie było pieniędzy, ale sędziom i tak zapłacono
Jan Kunert
pellet
Pellet najdroższy. Taka jest cena
BIZNES
Ukrywał w domu ponad 600 krzewów konopi
Setki krzewów konopi i kilogramy narkotyków. 59-latek zatrzymany
Wrocław
Władimir Putin
"Putin ma tylko dwie karty w rękawie"
Polska
f1
Formuła 1 wraca do Afryki
EUROSPORT
imageTitle
Będzie wczesna pobudka. Wiadomo, o której godzinie mecz Świątek z Fręch
EUROSPORT
Pożar domu pod Mińskiem Mazowieckim
Pożar pod Mińskiem Mazowieckim. Jedna osoba trafiła do szpitala
WARSZAWA
Kolejka górska w parku rozrywki Six Flags over Georgia
Mężczyzna wypadł z kolejki górskiej. Nie żyje
Świat
Donald Tusk, Mindaugas Sinkevicius
Premier Litwy: doceniamy udział Polski
BIZNES
11 zastępów straży walczyło z pożarem domu pod Olsztynem. Ogień objął cały dach.
Dom stanął w płomieniach. Ogień objął cały dach
Olsztyn
Siedziba Trybunału Konstytucyjnego
Jest opinia Komisji Weneckiej. W sprawie prezydenta i ślubowania sędziów
Polska
mezczyzna bol shutterstock_2468945225
"Męska grypa" to żart? Wielkie badanie pokazało, kto częściej cierpi z bólu
Zdrowie
dystrybutor paliwa shutterstock_2084124796
Takie będą ceny paliw. Nowe limity
BIZNES
Donald Trump
"Tu chodzi bardziej o kalkulację polityczną ze strony prezydenta Trumpa"
BIZNES
Atak na Kijów (13.01)
Atak na Kijów. Zełenski: partnerzy nas nie uprzedzili
Świat
Torowisko na ulicy Stawki
Stare torowisko może nie wytrzymać do remontu. Ruszają doraźne naprawy
WARSZAWA
Czołowe zderzenie. Na miejscu zginął 68-letni kierujący samochodem osobowym
Kompletnie rozbite samochody. Nie żyje 68-latek
Łódź
Karol Nawrocki, Donlad Tusk
Tusk skomentował wywiad Nawrockiego. "Dzięki za szczerość"
Polska
Motorówka spadała na autostradę A1 pod Łodzią
Motorówka na środku autostrady A1
Łódź
imageTitle
Media: ukryta pensja Infantino. "Jawne naruszenie przepisów"
EUROSPORT
44-latek aresztowany za zabójstwo
Awantura zakończyła się tragedią. Nie żyje mężczyzna
Wrocław
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica