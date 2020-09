Słowa, których nikt nie miał słyszeć. Nagrany prezydent, kontrakt piosenkarza i walka o impeachment

Przedstawiciele powołanego w sierpniu rządu na czele z premierem, generałem w stanie spoczynku Walterem Martosem i dowództwo sił zbrojnych Peru opowiedzieli się przeciw działaniom Kongresu, który zmierza do impeachmentu prezydenta Martina Vizcarry. To konsekwencja ujawnionego nagrania, które wskazuje, że prezydent starał się o zapewnienie kontraktu pewnemu piosenkarzowi.

Krytycy prezydenta Martina Vizcarry, którzy stanowią większość w jednoizbowym peruwiańskim parlamencie, oskarżają go o korupcję i nepotyzm. Z tego powodu zmierzają do jego impeachmentu.

Prezydent i znajomość z piosenkarzem

Podstawą do oskarżenia stały się nielegalne nagrania rozmów prowadzonych przez prezydenta z szefową jego biura i jedną z bliskich współpracownic. Z nagrań, które wyciekły do opinii publicznej, wynika, że Vizcarra wydawał im polecenia mające na celu ukrycie faktu, iż mało znany piosenkarz Richard Cisneros (pseudonim artystyczny "Swing"), który od lat utrzymywał bliskie kontakty z Vizcarrą, uzyskał dzięki niemu niezwykle intratny kontrakt rządowy.

57-letni szef państwa już w niedzielę, nazajutrz po parlamentarnej uchwale w sprawie impeachmentu, podjął kroki w celu niedopuszczenia do "załamania się władzy" - jak to określił - "w trakcie ciężkiego kryzysu, który rzutuje na działania głównych jej ośrodków w państwie: urząd prezydenta, Kongres, rząd i siły zbrojne". Wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o spowodowanie zawieszenia przez Kongres postępowania w tej sprawie do czasu, aż sąd wyda orzeczenie w kwestii legalności impeachmentu.