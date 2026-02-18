Tymczasowy prezydent Peru odwołany za aferę "Chifagate"

Peruwiański parlament odwołał tymczasowego prezydenta Jose Jeri Źródło: Reuters

Obecny przewodniczący parlamentu Fernando Rospigliosi - po decyzji o wyrażeniu wotum nieufności wobec tymczasowego prezydenta - odmówił objęcia tymczasowo stanowiska głowy państwa.

W związku z tym w środę parlament wybierze nowego przewodniczącego, który automatycznie obejmie stanowisko głowy państwa do 28 lipca, kiedy to prezydent elekt, wybrany 12 kwietnia, obejmie urząd.

Jose Jeri przejął stanowisko prezydenta Peru w październiku 2025 roku jako przewodniczący parlamentu po usunięciu z urzędu prezydentki Diny Boluarte, gdy Kongres uznał ją za trwale niezdolną do rządzenia krajem. Wśród powodów tej decyzji wymieniano narastającą falę przestępczości w kraju.

Jeri został usunięty, ponieważ w zeszłym miesiącu stał się bohaterem skandalu, nazwanego "Chifagate" od lokalnej nazwy sieci chińskich restauracji.

Demonstracja przeciwko tymczasowemu prezydentowi w Limie Źródło: Paolo Aguilar/PAP/EPA

Prezydent został sfilmowany w jednej z restauracji, gdy późnym wieczorem, z twarzą ukrytą w kapturze, spotkał się z chińskim biznesmenem Zhihua Yangiem, właścicielem sklepów i koncesji na projekt energetyczny. O spotkaniu tym Jeri nie poinformował opinii publicznej.

