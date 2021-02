Minister zaszczepiona poza kolejnością podała się do dymisji

Szefowa peruwiańskiej dyplomacji Elizabeth Astete podała się do dymisji po tym, jak uznała, że popełniła "poważny błąd", szczepiąc się na COVID-19 przed priorytetowymi grupami. Oświadczyła, że nie przyjmie drugiej dawki szczepionki.

Skandal ze szczepieniami z byłym prezydentem w tle

Skandal wybuchł w czwartek po ujawnieniu przez media, że były prezydent Martin Vizcarra został zaszczepiony przeciwko COVID-19 w październiku, na kilka tygodni przed usunięciem go z urzędu z powodu zarzutów korupcyjnych.

Były szef państwa bronił się, mówiąc, że zgłosił się na ochotnika do badania klinicznego szczepionki chińskiego koncernu Sinopharm, podobnie jak wielu innych Peruwiańczyków. Zaprzeczyła jednak temu uczelnia prowadzące testy - uniwersytet w Limie. Ta informacja wywołała falę oburzenia, co z kolei doprowadziło w piątek do rezygnacji minister zdrowia Pilar Mazzetti.