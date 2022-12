Tragiczny bilans zamieszek w Peru. Prezydent chce przyspieszonych wyborów

Prezydent Peru Dina Boluarte, która stoi na czele rządu tymczasowego, wezwała w sobotę Kongres do zagłosowania za przyspieszeniem wyborów parlamentarnych. Zaapelowała także o zakończenie trwających w kraju masowych protestów, które wybuchły po aresztowaniu jej poprzednika. W zamieszkach zginęło do tej pory blisko 20 osób.

Boluarte, do niedawna wiceprezydent kraju, w ubiegłym tygodniu została zaprzysiężona na najwyższy urząd w państwie po zdymisjonowaniu przez parlament dotychczasowego szefa państwa Pedro Castillo i jego aresztowaniu. W poniedziałek nowa prezydent ogłosiła stan wyjątkowy w całym kraju w związku z trwającymi protestami, w których - jak donosi agencja Reutera - zginęło do tej pory co najmniej 17 osób.