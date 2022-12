Kilkuset turystów utknęło w Machu Picchu, trwa ich ewakuacja

czytaj dalej

Biuro Wołodymyra Zełenskiego opublikowało "apel o pokój", który prezydent Ukrainy chciał wygłosić przed niedzielnym finałem piłkarskich mistrzostw świata w Katarze. Nie zgodziła się na to jednak FIFA. - Te mistrzostwa dowodzą, które drużyny są najsilniejsze w sprawiedliwej grze, a nie wymianie ognia. To wszystko dzieje się na zielonej murawie, a nie polu walki. To marzenie wielu ludzi - powiedział prezydent na nagraniu.