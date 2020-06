Bardziej niż wirus przerażała ją śmierć z głodu. Uciekła ze stolicy, przeszła z córkami 560 kilometrów

Nękane przez epidemię COVID-19 Peru cierpi na brak personelu medycznego i testów na koronawirusa. Do tego w stolicy, Limie, coraz więcej osób traci pracę. Strach przed głodem i zakażeniem skłania niektórych, by szukać schronienia w mniejszych miejscowościach. Maria Tambo, której historię opisała CNN, w trwającą ponad tydzień wędrówkę przez góry i mokradła zabrała trzy córki.

Maria Tambo osiedliła się w Limie, aby najstarsza z trzech jej córek mogła, jako pierwsza w rodzinie, rozpocząć studia wyższe. 17-letnia Amelie otrzymała prestiżowe stypendium na prywatnym Uniwersytecie Naukowym Południa. Rodzina wynajęła mały pokój w peruwiańskiej stolicy. Ich plany i marzenia przerwała pandemia COVID-19, która rozpoczęła się w Chinach, przetoczyła przez Europę i Stany Zjednoczone, by dotrzeć do Ameryki Południowej. Szczególnie gwałtownie rozwija się w Brazylii, Chile i właśnie w Peru.

Bez pracy, bez pieniędzy

W Peru, ósmym obecnie kraju świata pod względem liczby zakażonych koronawirusem, od połowy marca trwa stan wyjątkowy, który - według dotychczasowego harmonogramu - ma się zakończyć pod koniec czerwca. W kraju tym 70 procent osób pracuje w szarej strefie. Odkąd obowiązuje godzina policyjna, a większość interesów się zwija, 40-letnia Tambo obserwowała, jak oferty pracy znikają jedna po drugiej. Po dwóch miesiącach nie miała już czym opłacić rachunków, uregulować czynszu, kupić jedzenia. Zdecydowała się wrócić do rodzinnej wioski Chaparnaranji w regionie Ukajali, oddalonej o setki kilometrów na północny-wschód od Limy.

W Peru poruszanie się między miastami, miasteczkami i wioskami zostało znacząco ograniczone z powodu pandemii. Nie funkcjonuje transport publiczny, przez co jedyną możliwością jest piesza wędrówka. – Zdawałam sobie sprawę z niebezpieczeństwa, ale nie miałam wyboru. Albo umrę, próbując się stąd wydostać, albo zagłodzimy się na śmierć w naszym pokoju – powiedziała Tambo w rozmowie z dziennikarzem CNN. Guillermo Galdos odnalazł ją na grupie internetowego komunikatora, gdzie tysiące Peruwiańczyków rozmawiało o tym, jak wrócić do rodzinnych domów. Dziennikarz w niebezpieczną podróż ruszył razem z kobietą.

Ucieczka

Tambo z córkami opuściła stolicę kraju na początku maja. Przez całą drogą miała usta i nos zakryte maseczką ochronną. Na plecach niosła ogromny plecak, a w ramionach trzymała najmłodszą z córek, Melec. Amelie i siedmioletnia Yacira same niosły swe bagaże. W drodze spotykały wielu Peruwiańczyków, którzy w akcie desperacji uciekali z większych miast do rodzinnych miejscowości.

Kontrole

Po drodze napotkały kilka policyjnych punktów kontrolnych, ustawionych po to, by sprawdzać przepływ mieszkańców i powstrzymać rozprzestrzenianie się epidemii. Mimo środków prewencyjnych, w Peru stwierdzono dotąd oficjalnie ponad 230 tys. przypadków zakażenia koronawirusem, ponad 6800 osób zmarło z powodu COVID-19. Rzeczywiste dane jednak mogą być wyższe z uwagi na to, że w wielu mniejszych miejscowościach od dawna brakuje już testów, umożliwiających wykrycie infekcji.