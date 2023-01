Blokada dróg w Peru doprowadziła do chaosu komunikacyjnego. Rośnie bilans zamieszek

Kilkadziesiąt dróg w Peru jest blokowanych przez zwolenników byłego prezydenta Pedro Castillo. Protesty jego zwolenników, jak wskazały w czwartek gospodarcze organizacje branżowe, doprowadziły do poważnych strat w gospodarce kraju.

Prowadzone od środy w różnych miejscach Peru blokady dróg w niektórych miejscach zamieniły się w zamieszki. Organizowane przez zwolenników Castillo protesty kosztowały życie co najmniej 28 osób i obrażenia u ponad pół tysiąca Peruwiańczyków.

W opublikowanych w czwartek komunikatach peruwiańskie organizacje branżowe, między innymi stowarzyszenie rolników AGAP, wezwały demonstrantów do natychmiastowego przerwania protestów, gdyż "doprowadzają one gospodarkę do wielomilionowych strat".