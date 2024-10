Trybunał Karny Peru skazał byłego prezydenta Alejandra Toledo na 20 lat i sześć miesięcy więzienia za przyjęcie milionowej łapówki od brazylijskiej firmy budowlanej i pranie brudnych pieniędzy. 78-letni przywódca zwrócił się do sądu z prośbą o to, aby pozwolono mu "umrzeć we własnym domu".