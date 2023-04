Były kandydat na prezydenta skazany za udział w zabójstwie dziennikarza

Daniel Urresti skazany

Do morderstwa Hugo Bustíosa doszło w 1988 roku. Urresti był wówczas oficerem wywiadu wojskowego, a Bustíos pracował dla magazynu "Caretas" w regionie Ayacucho, w którym trwały walki między organizacją terrorystyczną Świetlisty Szlak a władzami kraju. W latach 80. i 90. z powodu wojny domowej w Peru zginęło lub zaginęło prawie 70 tys. osób. Bustíos relacjonował wówczas przypadki łamania praw człowieka , których dopuszczały się obie strony konfliktu.

"Guardian" podaje, powołując się na ustalenia prokuratury, że Bustíos zginął po tym, jak grupa żołnierzy w cywilu zaczęła do niego strzelać, gdy jechał motocyklem. W wyniku ataku stracił panowanie nad pojazdem i rozbił się. Gdy leżał ciężko ranny na ziemi żołnierze zdetonowali na jego ciele ładunki wybuchowe, zabijając go.

Kim jest Daniel Urresti?

Do oskarżenia Daniela Urrestiego za udział w morderstwie przyczyniły się zeznania jego kolegów z armii, którzy w 2007 roku sami zostali skazani w związku z tą sprawą. Choć w 2018 roku polityk został oczyszczony z zarzutów, to Sąd Najwyższy Peru uchylił wyrok i zdecydował o wszczęciu nowego procesu, który doprowadził do czwartkowego skazania.