Peruwiańska policja wyważyła w nocy drzwi w rezydencji urzędującej prezydent Diny Boluarte i przeszukała posiadłość. Głowa państwa podejrzewana jest o zatajenie w zeznaniu majątkowym kolekcji luksusowych zegarków. Później w sobotę przeszukanie przeprowadzono również w Pałacu Prezydenckim, tam jednak obyło się bez użycia siły. Boluarte potępiła naloty i wykluczyła możliwość ustąpienia ze stanowiska. Krytycznie do działań służb odniósł się także premier kraju.

Do domu Diny Boluarte wkroczyło około 20 funkcjonariuszy prokuratury oraz 20 policjantów. W Peru zdarzały się w przeszłości przeszukania w mieszkaniach byłych prezydentów, ale nigdy wcześniej w historii kraju policja nie sforsowała siłą drzwi domu urzędującego szefa państwa – podkreśla agencja AP.

Prokuratura wszczęła wstępne dochodzenie dwa tygodnie temu po tym, jak w programie telewizyjnym 61-letnia Dina Boluarte pokazała się z zegarkiem Rolex na ręku o wartości ponad 14 tys. dolarów. Później, uczestnicząc w innych programach, miała eksponować co najmniej dwa inne Rolexy, których nie zgłosiła w zeznaniu majątkowym.

Celem wstępnego dochodzenia jest ustalenie, czy istnieją podstawy do rozpoczęcia formalnego postępowania wobec głowy państwa.

Partia Peru Libre, do której należała w przeszłości Dina Boluarte, wystąpiła tymczasem z wnioskiem o usunięcie jej z urzędu, zarzucając urzędującej prezydent "trwałą niezdolność moralną" w związku z aferą zegarkową - przekazała hiszpańskojęzyczna stacja CNN.

Prezydent nie zamierza ustąpić

- Objęłam urząd z czystymi rękoma i tak samo opuszczę go w 2026 roku – powiedziała na konferencji prasowej. - Środki podjęte tego ranka były arbitralne, nieproporcjonalne i stanowiły nadużycie. To wpływa na moją rodzinę i zarządzanie krajem – powiedziała prezydent Peru, cytowana przez dziennik "Correo".

Boluarte, która pełni swój urząd od grudnia 2022 roku, przyznała w połowie marca, że posiada Rolexa, zapewniając przy tym, że kupiła go "przed laty" za uczciwie zarobione pieniądze.

Policja twierdzi natomiast, że podczas przeszukania w bibliotece jej domu znaleziono dokumenty dotyczące zegarka marki Rolex z datą 8 lutego 2023 roku – podał dziennik "El Comercio". To, jak zauważa portal Infobae, zaprzecza wersji przedstawionej przez głowę państwa.

"To, co wydarzyło się w ciągu ostatnich kilku godzin, to działania nieproporcjonalne i niezgodne z konstytucją" - napisał szef rządu na plat