Świat Pentagon szuka odpowiedzialnych za przecieki. Powstał specjalny zespół Oprac. Filip Czerwiński |

Szef Pentagonu Pete Hegseth podczas wizyty w bazie Guantanamo Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: defense.gov

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Szef Pentagonu Pete Hegseth ogłosił w poniedziałek powołanie zespołu, który będzie ścigał w jego resorcie osoby przekazujące mediom tajne informacje. "Przekazywanie poufnych informacji o obronie narodowej to zdrada naszych wojowników i narażanie ich na niebezpieczeństwo" - napisał sekretarz wojny Pete Hegseth w swoim wpisie w serwisie X.

- Nieuprawnione ujawnianie tajnych informacji Pentagonu może spowodować wielkie szkody dla bezpieczeństwa narodowego i operacji prowadzonych przez wojsko - powiedział Hegseth w dołączonym nagraniu wideo.

Szef Pentagonu ogłosił powołanie wspólnego zespołu zadaniowego, w którym będą współpracować urzędnicy departamentów wojny i sprawiedliwości. Grupa ma identyfikować i ścigać sprawców przecieków. Jej działalność ma się zacząć natychmiast - przekazał Hegseth.

Afera o Air Force One z Kataru

W środę dziennikarze gazety "The New York Times" napisali - powołując się na anonimowe źródła - że w Białym Domu zapadła decyzja, by wracający ze szczytu NATO w Ankarze prezydent Donald Trump nie korzystał - przynajmniej w pierwszej części podróży - z nowego Air Force One. To właśnie tą maszyną prezydent poleciał do Turcji.

W czwartek gazeta podała, że zmiana samolotu nastąpiła dlatego, że luksusowy Boeing 747-8 - podarowany prezydentowi USA przez Katar - nie posiada takich samych zaawansowanych systemów obronnych jak starszy Air Force One, w tym przeciwrakietowych.

Nowy Air Force One Źródło zdjęcia: Andrew Harnik/Getty Images

Trump zaprzeczył tym doniesieniom we wpisie na swojej platformie Truth Social, argumentując, że nowy Air Force One został skierowany do bazy RAF Mildenhall w Wielkiej Brytanii, aby mogli go obejrzeć stacjonujący tam amerykańscy żołnierze.

Dziennikarze "NYT" mają złożyć zeznania przed federalną wielką ławą przysięgłych w Nowym Jorku w najbliższą środę, w związku ze śledztwem w sprawie przecieków dotyczących prezydenckiego samolotu.