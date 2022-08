Urzędnik Pentagonu: rosyjskie straty w Ukrainie to 70-80 tysięcy zabitych i rannych żołnierzy

Rosyjskie straty od początku inwazji na Ukrainę sięgają od 70 do 80 tysięcy żołnierzy - zabitych lub rannych - przekazał w poniedziałek podsekretarz obrony USA do spraw politycznych Colin Kahl - podała agencja Reutera.

Według danych Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy od początku inwazji w Ukrainie do ostatnich dni lipca zginęło ponad 40 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Sztab przekazał wtedy, że największe straty przeciwnik odniósł na kierunku donieckim.

Równocześnie według informacji wojskowych z Kijowa, Rosjanie stracili do końca lipca ponad 1700 czołgów, prawie 4000 pojazdów opancerzonych, ponad 200 samolotów, co najmniej 190 helikopterów, ok. 900 systemów artyleryjskich, a także tysiące pojazdów stanowiących zaplecze techniczne okupanta.