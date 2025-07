Pentagon: prezydent zdecyduje, co stanie się ze wstrzymanymi dostawami broni dla Ukrainy

Lwów, Smiła i Kijów. Skutki rosyjskich ataków w nocy 29 czerwca Źródło: Reuters

> Biały Dom potwierdził doniesienia portalu Politico o wstrzymaniu przekazywania części pocisków do systemów obrony powietrznej Ukrainie.

> Po wstrzymaniu przez USA przekazywania Ukrainie części pocisków do systemów obrony powietrznej w Kijowie podniósł się alarm, ponieważ kraj zmaga się z coraz silniejszym rosyjskim ostrzałem – skomentował hiszpański dziennik "El Pais".

> Wyjaśniamy szczegóły tej sprawy - oświadczyli przedstawiciele władz w Kijowie. Gotowi też jesteśmy zakupić tę broń – zadeklarowali.

> - Ostatecznie to prezydent i szef Pentagonu zdecydują, co stanie się z bronią, której dostawy na Ukrainę zostały wstrzymane - powiedział rzecznik Pentagonu Sean Parnell. Stwierdził, że decyzja ma na celu lepsze rozeznanie w poziomie zapasów broni w posiadaniu USA, choć ocenił, że wojsko "ma wszystko, czego potrzebuje".

> Francuski dziennik "Le Parisien" podkreślił, że wstrzymanie przez USA dostaw pocisków do systemów obrony powietrznej Ukrainy grozi "poważnymi konsekwencjami armii ukraińskiej". Zdaniem ekspertów kraje Europy nie są w stanie dostarczyć Kijowowi systemu porównywalnego z amerykańskimi Patriotami.

> Co najmniej dwie osoby zginęły, a 15 zostało rannych w wyniku dwóch wybuchów, do których doszło w pobliżu miasta Żytomierz w środkowo-zachodniej części Ukrainy, przy ruchliwej trasie z Kijowa do Warszawy – powiadomiły władze.

> Prezydent Francji Emmanuel Macron rozmawiał telefonicznie z Władimirem Putinem. Była to pierwsza rozmowa przywódców od września 2022 roku. Pałac Elizejski przekazał, że trwała ponad dwie godziny.

> Rosyjska flota cieni liczy około 900 statków - ocenił wiceadmirał francuskiej marynarki wojennej Benoit de Guibert przed parlamentarną komisją obrony narodowej. Flota cieni służy Rosji, ale też Korei Północnej i Iranowi do obchodzenia międzynarodowych sankcji - dodał.

