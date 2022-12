CNN: Pentagon finalizuje plany wysłania systemu Patriot na Ukrainę

Po ogłoszeniu decyzji bateria Patriotów miałaby zostać wysłana w przeciągu kilku dni do amerykańskiej bazy sił lądowych w Grafenwoehr w Bawarii. Tam miałyby rozpocząć się szkolenia ukraińskich żołnierzy z użytkowania systemu. Szkolenie Ukraińców z dostarczonych w listopadzie przez Waszyngton systemów obrony powietrznej NASAMS trwało około czterech miesięcy. Nie wiadomo, jaką wersję systemu, ani ile baterii miałaby otrzymać Ukraina. W zależności od używanych pocisków, może mieć on zasięg od 30 do 160 kilometrów. Byłby to najefektywniejszy system broni dalekiego zasięgu wysłany do te pory Ukrainie. CNN podkreśla, że pomógłby on również zabezpieczyć przestrzeń powietrzną państw NATO w Europie Wschodniej.