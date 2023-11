Pielęgniarka powiązana ze śmiercią 17 pacjentów. Usłyszała zarzuty morderstwa

Heather Pressdee, pielęgniarka z Pensylwanii, którą w maju oskarżono o zamordowanie dwojga pacjentów, usłyszała kolejne zarzuty. Ma mieć związek ze śmiercią kolejnych 15 podopiecznych. Kobieta jest oskarżana o to, że podawała swoim ofiarom śmiertelne dawki insuliny. Niektóre z nich nie miały nawet cukrzycy.

Teraz, 2 listopada, Michelle Henry poinformowała, że w toku śledztwa ustalono, iż 41-latka podawała przekraczające normę dawki insuliny 19 kolejnym pacjentom. Prokurator generalna Pensylwanii uściśliła, że chodzi o osoby przebywające w pięciu różnych placówkach - szpitalach i domach opieki - w których pracowała Pressdee. Ofiary to osoby w wieku od 43 do 104 lat. Niektóre z nich nie chorowały nawet na cukrzycę.

Pensylwania. Pielęgniarka zabijała pacjentów insuliną

- Trudno pojąć, jak pielęgniarka, której powierzono opiekę nad pacjentami, mogła świadomie i systematycznie ich krzywdzić - podkreśliła cytowana w oświadczeniu prokurator Henry. - Nie da się przecenić szkód wyrządzonych ofiarom i ich bliskim. Każda osoba przebywająca w placówce medycznej lub opiekuńczej powinna czuć się bezpiecznie, otoczona opieką. Będziemy niestrudzenie pracować, aby pociągnąć oskarżoną do odpowiedzialności za popełnione przez nią przestępstwa i chronić mieszkańców Pensylwanii wymagających opieki - dodała stanowa prokurator generalna.

Jak tłumaczy CBS News, insulinę podaje się w celu obniżenie poziomu cukru we krwi. Jednak zbyt duża dawka może prowadzić do hipoglikemii. To stan zagrażający zdrowiu i życiu, wymagający pilnej interwencji.