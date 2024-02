Zabił swojego ojca, później opublikował w internecie film

32-letni mężczyzna z hrabstwa Bucks w Pensylwanii miał obciąć głowę swojemu ojcu. Na portalu YouTube opublikował film, w którym oskarżał go o "zdradę" za to, że był pracownikiem administracji federalnej. Sprawca został zatrzymany przez policję i usłyszał zarzuty.

Zatrzymany to 32-letni Justin Mohn, który w internecie przedstawiał się jako muzyk i autor książek. Jak podała w komunikacie policja hrabstwa Bucks w środkowej Pensylwanii, funkcjonariusze stawili się w domu ofiary na wezwanie jego matki i znaleźli w domu ciało ojca Mohna z obciętą głową. Podejrzanego schwytano kilka godzin później.

Ojca określał jako "zdrajcę"

We wtorek sprawca opublikował w serwisie YouTube kilkunastominutowy film wideo, pokazując do kamery głowę ojca, którego nazwał "zdrajcą" za to, że był pracownikiem administracji federalnej. Wygłosił też chaotyczną polityczną tyradę przeciwko prezydentowi Joe Bidenowi i jego zaangażowaniu w wojnę w Ukrainie, a także przeciw nielegalnym imigrantom, mniejszościom seksualnym oraz "globalistom i komunistom". Ogłosił też rewolucję przeciwko państwu.