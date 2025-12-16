"Pełna gotowość" polskich Patriotów. Sekretarz generalny NATO odwiedzi Polskę

Mark Rutte i Ursula von der Leyen w Brukseli Źródło: Reuters

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte odwiedzi w czwartek Polskę; spotka się z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i sojuszniczymi żołnierzami - potwierdziły PAP źródła zbliżone do Ministerstwa Obrony Narodowej.

Rutte ma się spotkać z Kosiniakiem-Kamyszem i odwiedzić żołnierzy NATO stacjonujących w Bemowie Piskim (Warmińsko-Mazurskie).

Mark Rutte Źródło: AARON SCHWARTZ/EPA/PAP

W skład stacjonującej tam Batalionowej Grupy Bojowej NATO wchodzą żołnierze ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Chorwacji. Na co dzień współdziałają oni z 15. Giżycką Brygadą Zmechanizowaną.

Tego samego dnia ma zostać ogłoszona pełna gotowość bojowa dwóch bojowych systemów obrony powietrznej Patriot, które na co dzień są wykorzystywane przez żołnierzy z 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej operującej na terenie całego kraju. Jedna z baterii rozmieszczona jest w mazowieckim Sochaczewie.

Zbliżone do MON źródło zastrzegło, że program wizyty sekretarza generalnego nie jest jeszcze w pełni znany.

