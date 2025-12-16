Logo strona główna
Świat

"Pełna gotowość" polskich Patriotów. Sekretarz generalny NATO odwiedzi Polskę

Trening wstępnej gotowości operacyjnej systemu Patriot 37. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej
Mark Rutte i Ursula von der Leyen w Brukseli
Źródło: Reuters
Polska Agencja Prasowa poinformowała, powołując się na źródła w resorcie obrony narodowej, że w czwartek do Polski przybędzie sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Tego samego dnia ogłoszona ma zostać pełna gotowość polskich baterii Patriot.

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte odwiedzi w czwartek Polskę; spotka się z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i sojuszniczymi żołnierzami - potwierdziły PAP źródła zbliżone do Ministerstwa Obrony Narodowej.

Rutte ma się spotkać z Kosiniakiem-Kamyszem i odwiedzić żołnierzy NATO stacjonujących w Bemowie Piskim (Warmińsko-Mazurskie).

Mark Rutte
Mark Rutte
Źródło: AARON SCHWARTZ/EPA/PAP

W skład stacjonującej tam Batalionowej Grupy Bojowej NATO wchodzą żołnierze ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Chorwacji. Na co dzień współdziałają oni z 15. Giżycką Brygadą Zmechanizowaną.

Tego samego dnia ma zostać ogłoszona pełna gotowość bojowa dwóch bojowych systemów obrony powietrznej Patriot, które na co dzień są wykorzystywane przez żołnierzy z 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej operującej na terenie całego kraju. Jedna z baterii rozmieszczona jest w mazowieckim Sochaczewie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nowe zestawy przeciwlotnicze dla polskiej armii. "Budujemy wielowarstwową obronę"

Nowe zestawy przeciwlotnicze dla polskiej armii. "Budujemy wielowarstwową obronę"

Polska
Patrioty w drodze do Polski. Powstaje tymczasowa baza

Patrioty w drodze do Polski. Powstaje tymczasowa baza

Zbliżone do MON źródło zastrzegło, że program wizyty sekretarza generalnego nie jest jeszcze w pełni znany.

pc

Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Marian Zubrzycki/PAP

