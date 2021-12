Pekin odpowiada na amerykański bojkot dyplomatyczny igrzysk olimpijskich

Władze Chin ostrzegły, że dyplomatyczny bojkot zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie przez USA może zaszkodzić dwustronnemu dialogowi i współpracy w ważnych obszarach. Wezwały także, by politykę "trzymać z dala od sportu". Biały Dom ogłosił dyplomatyczny bojkot zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie ze względu na łamanie przez Chiny praw człowieka.

"Spisek" Stanów Zjednoczonych, polegający na zakłóceniu igrzysk olimpijskich, jest skazany na niepowodzenie, prowadząc do utraty "autorytetu moralnego i wiarygodności" - dodał Zhao, cytowany przez agencję Reutera. Przedstawiciel resortu dyplomacji w Pekinie wezwał także USA do zaprzestania "wprowadzania polityki do sportu". Dodał również, że bojkot jest sprzeczny z zasadami olimpijskimi.