Inwigilacja Pegasusem. Unijna inspekcja danych osobowych chce zakazu wykorzystywania Pegasusa

Unijna inspekcja ochrony danych wezwała do wprowadzenia zakazu używania systemu inwigilacji Pegasus stworzonego w Izraelu przez firmę NSO Group. We wtorek w Parlamencie Europejskim odbędzie się debata dotycząca Pegasusa.

Europejski Inspektor Ochrony Danych (EDPS) - instytucja nadzorująca bezpieczeństwo danych w UE - opublikowała swój apel we wtorek.

Zdaniem unijnej inspekcji ochrony danych (EDPS), używanie Pegasusa może skutkować "ingerencją na bezprecedensową skalę, umożliwiającą wgląd w najbardziej intymne aspekty naszego życia codziennego". "Zakaz rozwijania i rozpowszechniania systemów szpiegujących o możliwościach Pegasusa w Unii Europejskiej byłby najbardziej efektywnym rozwiązaniem, które przyczyniłoby się do ochrony naszych fundamentalnych praw i wolności" - oceniła inspekcja cytowana przez agencję Reutera.

Jak wskazano w opinii, "w centrum debaty nad narzędziami takimi jak Pegasus nie powinno znajdować się jedynie wykorzystywanie takiej technologii, ale także znaczenie, jakie przypisujemy prawu do prywatności".

We wtorek przed południem ma się rozpocząć debata w Parlamencie Europejskim na temat możliwego powstania unijnej komisji śledczej do spraw inwigilacji Pegasusem.

Jak przekazała reporterka TVN24 Karolina Wasilewska, prezydium PE jest za tym, by taka komisja powstała. Ma ją popierać większość deputowanych.

W Parlamencie Europejskim odbyło się 10 lutego wysłuchanie publiczne w sprawie "skandalu dotyczącego oprogramowania szpiegującego Pegasus i jego wpływu na demokrację w Unii Europejskiej" zorganizowane przez grupę Europejskiej Partii Ludowej (EPL). Uczestnicy posiedzenia doszli do wniosku, że niewłaściwe użycie oprogramowania szpiegowskiego jest problemem ogólnoeuropejskim i światowym.

Przypadki inwigilacji systemem Pegasus

W lipcu 2021 roku opublikowane zostały wyniki międzynarodowego dziennikarskiego śledztwa 17 mediów, gdzie stwierdzono, że oprogramowanie Pegasus umożliwiało śledzenie co najmniej 180 dziennikarzy, 600 polityków, w tym trzech prezydentów, 10 premierów i jednego króla oraz 85 działaczy praw człowieka i 65 liderów biznesu z różnych krajów.

Pegasus umożliwia zdalny dostęp do zainfekowanych telefonów komórkowych. Sprzedawane organom wywiadowczym i organom ścigania na całym świecie oprogramowanie szpiegujące wykorzystuje luki w zabezpieczeniach systemów operacyjnych Android i iPhone, by uzyskać dostęp do zawartości urządzenia – od wiadomości po zdjęcia. Program pozwala również na zdalną aktywację kamery i mikrofonu w telefonie bez wiedzy ofiary.