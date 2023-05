Inwigilacja Pegasusem w Polsce. Członek komisji specjalnej PE: to część szerzej zakrojonych działań

Komisja specjalna Parlamentu Europejskiego przyjęła raport, w którym opisano między innymi wykorzystanie systemu szpiegującego Pegasus w Polsce. - Nie jest to odosobniony przypadek, a część szerzej zakrojonych działań, mających na celu zniesienie wszelkich systemów równowagi i kontroli oraz demokratycznej odpowiedzialności - mówił we wtorek przedstawiciel komisji Jeroen Lenaers.

We poniedziałek komisja specjalna Parlamentu Europejskiego przyjęła raport w sprawie wykorzystania Pegasusa i innych programów szpiegujących w krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce. Eurodeputowani ocenili w dokumencie, że w Polsce "informacje zebrane za pomocą oprogramowania szpiegującego są wykorzystywane w kampaniach oszczerstw przeciwko krytykom rządu i opozycji za pośrednictwem kontrolowanych przez rząd mediów państwowych".

Inwigilacja Pegasusem. Eurodeputowany: część szerzej zakrojonych działań

Na wtorkowej konferencji prasowej w PE członkowie komisji specjalnej komentowali ustalenia zawarte w dokumencie. - W przypadku Polski powiedzieliśmy to chyba na wiele sposobów. Chodziło o wyeliminowanie jakichkolwiek zabezpieczeń i zbudowanie systemu, w którym oprogramowanie szpiegujące jest tylko jednym z wielu narzędzi inwigilacji. W Polsce zostało to zrobione bardzo metodycznie - mówiła eurodeputowana frakcji Odnówmy Europę Sophie in 't Veld.