"Co najmniej 10 tysięcy" ofiar księży pedofilów na przestrzeni 60 lat. "Jesteśmy daleko od prawdy"

Od 1950 roku co najmniej 10 tysięcy dzieci zostało wykorzystanych seksualnie przez francuskich księży - oznajmił we wtorek przewodniczący niezależnej Komisji do spraw Nadużyć Seksualnych w Kościele (CIASE). Stowarzyszenia zrzeszające ofiary pedofilii twierdzą jednak, że to jedynie wierzchołek góry lodowej. We wrześniu komisja ma opublikować raport w tej sprawie.