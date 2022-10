Marcin Gutowski o materiale "Otchłań kłamstwa". "Tropy coraz wyraźniej prowadzą do Rzymu"

Gutowski: ci biskupi mają się dobrze, są na eksponowanych stanowiskach

- Cena jest straszna, ogromna w zestawieniu z ceną, jaką ponoszą biskupi, którzy przez lata kryli przestępstwa, bo to trzeba nazwać wprost. Ona jest tym bardziej przerażająca, bo ci biskupi - jak widzimy - nadal mają się dobrze, są na eksponowanych stanowiskach, podobnie zresztą jak predatorzy, jak drapieżnicy, jak sprawcy tych przestępstw, do których Kościół się zresztą przyznaje - mówił Gutowski.

Gutowski: tropy coraz wyraźniej prowadzą do Rzymu

Autor reportażu, mówiąc o tropach, które prowadzą do Watykanu, i o stanie wiedzy, jaką mógł mieć o tych zdarzeniach papież Jan Paweł II, wskazywał, że "one są bardzo trudno osiągalne". - Trzeba do nich głęboko kopać, one są zasypane bardzo głęboką warstwą milczenia, zakłamania, mówiąc wprost - hipokryzji, także ludzi, którzy najbliżej współpracowali z Janem Pawłem II podczas jego pontyfikatu, ale i także wcześniej, w Krakowie. Bo przecież nadużycia seksualne nie zaczęły się wraz z pontyfikatem Jana Pawła II, to też pokazywaliśmy - dodał.