Miał molestować dzieci rdzennych Kanadyjczyków. "Diabelski misjonarz" znów na celowniku śledczych

Podczas poniedziałkowego spotkania delegacji rdzennych ludów Kanady z papieżem Franciszkiem w Watykanie przywódca kanadyjskich Inuitów Natan Obed zwrócił się do głowy Kościoła z prośbą o jego osobistą interwencję w sprawie "diabelskiego księdza". Obed wezwał papieża, by wykorzystał swoje "wpływy u właściwych władz" i pomógł doprowadzić do ekstradycji ks. Rivoire'a do Kanady lub jego osądzenia we Francji. Jak mówił, chce, by duchowny "stanął przed sądem za krzywdy, które wyrządził".