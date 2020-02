Diecezja bankrutuje. Powód: odszkodowania dla ofiar księży - przestępców seksualnych

Procedura upadłościowa zakłada plan reorganizacji finansów diecezji, na który muszą zgodzić się sąd i jej wierzyciele, pośród których są ofiary przestępstw seksualnych. Rozwiązanie to obliguje objęty nim podmiot do stopniowego regulowania części zobowiązań, zapewniając jednocześnie ochronę przed całkowitą wyprzedażą majątku i zawieszeniem działalności.

Pierwszym celem zgłoszenia wniosku o bankructwo jest umożliwienie finansowej rekompensaty możliwie najliczniejszej grupie osób, które zgłosiły roszczenia w sprawach związanych z wykorzystywaniem seksualnym w przeszłości - tłumaczy diecezja w oświadczeniu. Zaznacza, że drugą okolicznością, która skłoniła jej władze do podjęcia tego kroku, jest konieczność zapewnienia nieprzerwanego działania kościelnych struktur i sprawowania posługi duszpasterskiej blisko 600 tys. wiernym diecezji, obejmującej swoim terenem osiem hrabstw na zachodzie stanu.

Miliony odszkodowań

Do tej pory diecezja Buffalo wypłaciła około 18 mln dolarów ponad 100 ofiarom nadużyć. 1,5 mln dol. z tej puli pochodziło ze sprzedaży rezydencji biskupiej. Od sierpnia złożono 240 nowych pozwów. Było to możliwe dzięki przyjęciu przez stan Nowy Jork nowego prawa, które zawieszało na rok przedawnianie przestępstw seksualnych wobec nieletnich. Dotyczy to zarówno postępowań karnych, jak i cywilnych.